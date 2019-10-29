Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Атлетико" сыграл вничью с "Алавесом" в чемпионате Испании

ТАСС, 29 октября. Футболисты "Атлетико" сыграли вничью с "Алавесом" со счетом 1:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.

В составе "Атлетико" отличился Альваро Мората (70-я минута), у "Алавеса" забил Лукас Перес (83).

"Атлетико" не проигрывает в чемпионате Испании семь матчей кряду, последний раз мадридский клуб проиграл 14 сентября "Реал Сосьедаду" (0:2).

После 11 туров "Атлетико" занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата с 20 очками. "Алавес" занимает 14-е место, набрав 12 очков.

В следующем матче "Атлетико" сыграет 2 ноября на выезде с "Севильей", "Алавес" на следующий день встретится в гостях с "Осасуной".

В Лиге чемпионов "Атлетико" выступает в группе D вместе с российским "Локомотивом". В матче, прошедшем 1 октября в Москве, испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, в Мадриде соперники встретятся 11 декабря.