Швед: хорошая игра в защите в четвертой четверти помогла "Химкам" победить "Панатинаикос"

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Хорошая игра в защите в заключительной четверти позволила баскетболистам "Химок" вырвать победу у греческого "Панатинаикоса" в матче Евролиги. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Алексей Швед.

Во вторник "Химки" со счетом 103:86 обыграли "Панатинаикос" в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком матча стал Швед, набравший 26 очков.

"И мы, и "Пао" показали хорошую игру, матч был равным на протяжение трех четвертей, - сказал Швед. - Мы не очень хорошо действовали в защите, пропустить 55 очков за половину - это много. Но в заключительной четверти мы действовали агрессивнее, лучше на подборах - именно это позволит нам побеждать в таких сложных матчах".

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды четыре победы и одно поражение. В следующем матче "Химки" в гостях сыграют с сербской "Црвеной Звездой" 31 октября.