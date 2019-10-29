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Футбол в России

Пять матчей 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу пройдут в среду

Свои встречи проведут ЦСКА и "Зенит"

ТАСС, 30 октября. Пять матчей 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу состоятся в среду. В этот день пройдут встречи "Урал" - "Арсенал", "Ахмат" - "Луч", "Нижний Новгород" - "Шинник", ЦСКА - "Уфа" и "Зенит" - "Томь".

На этой стадии турнира выступят девять клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и семь команд, выступающих в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги. На предыдущей стадии турнира выступление завершили сразу семь команд из высшего дивизиона российского футбола, в том числе действующий обладатель трофея "Локомотив" и бронзовый призер прошлого розыгрыша чемпионата России "Краснодар".

В первом кубковом матче среды, который начнется в 17:00 мск, встретятся команды из верхней и нижней частей турнирной таблицы РПЛ - "Урал" и "Арсенал". Плотность в премьер-лиге такова, что от результата одного матча может зависеть, по какую сторону от "экватора" окажется та или иная команда. В чемпионате страны екатеринбуржцы занимают шестое место, набрав 18 очков, в активе туляков, которые располагаются на 10-й строчке, на два очка меньше.

К матчу 1/8 финала национального кубка команды подходят в разном состоянии. Так, гости под руководством главного тренера Игоря Черевченко не могут выиграть в чемпионате с 25 августа (за это время туляки потерпели четыре поражения, а также три раза сыграли вничью), единственная их победа за это время была одержана над воронежским "Факелом" в 1/16 финала. За это время екатеринбуржцы во главе с Дмитрием Парфеновым набрали больше очков в РПЛ - "Урал" одержал две победы, потерпел три поражения, а также дважды поделил очки с соперниками.

В кубке страны "Урал" и "Арсенал" встречались дважды - обе встречи состоялись в рамках 1/2 финала розыгрыша трофея в сезоне-2018/19. Тогда четвертьфиналы и полуфиналы проводились в формате "дома - на выезде". В первом из полуфиналов екатеринбуржцы одержали минимальную победу (1:0), а во втором на выезде сыграли вничью (2:2) и вышли в финал, где проиграли "Локомотиву" (0:1).

Испытание для новых тренеров "Ахмата" и "Нижнего Новгорода"

В 18:00 и 19:00 мск состоятся матчи, в которых грозненский "Ахмат" и "Нижний Новгород" примут владивостокский "Луч" и ярославский "Шинник" соответственно. Обе домашние команды за последний месяц поменяли главных тренеров - в клубе из столицы Чечни Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов, а в коллективе из Нижегородской области Роберт Евдокимов был назначен вместо Дмитрия Черышева.

В этом сезоне "Ахмат" выступает хуже, чем обычно - после 14 туров грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. "Луч", в свою очередь, располагается на 16-й позиции в ФНЛ. Команды находятся в зоне вылета в своих дивизионах. Для команд эта встреча в рамках кубка страны станет второй в истории - в сезоне-2010/11 обе команды носили другие названия; тогда "Луч-Энергия" на своем поле разгромил "Терек" со счетом 4:0.

В другой паре сойдутся два представителя ФНЛ - "Нижний Новгород" и "Шинник". В турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола эти команды занимают десятое и восьмое места соответственно. В активе нижегородцев 25 очков, у ярославцев на пять больше. За последний месяц обе команды провели по шесть матчей, набрав по семь очков (две победы, ничья и три поражения).

"Нижний Новгород" был создан в 2015 году, но несмотря на это уже успел сыграть в Кубке России с "Шинником" - в 1/8 финала турнира осенью 2017 года клуб, носивший тогда название "Олимпиец", в Ярославле уступил со счетом 0:4. Помимо этой встречи команды играли между собой в ФНЛ пять раз: в активе "Шинника" четыре победы, у "Нижнего Новгорода" - одна.

Кубковые баталии ЦСКА и "Зенита" перед матчем в РПЛ

В 19:00 мск в столице начнется матч между ЦСКА и "Уфой". Хозяева поля подходят к этой игре с серией из пяти матчей без побед во всех турнирах - дома армейцы по два раза проиграли в чемпионате России ("Ростову" - 1:3, "Динамо" - 0:1) и Лиге Европы (испанскому "Эспаньолу" - 0:2, венгерскому "Ференцварошу" - 0:1), в единственной выездной встрече национального первенства они сыграли вничью с "Уфой" (1:1). Уфимцы за месяц провели на две игры меньше и также набрали всего одно очко, проиграв "Ахмату" (0:1) и "Тамбову" (0:3).

Если ЦСКА обыграет "Уфу", для команды главного тренера Виктора Гончаренко эта победа станет не только первой в октябре, но и первой домашней в кубке на открытой в 2016 году "ВЭБ-Арене" (на протяжении трех лет москвичи завершали выступление на стадии 1/16 финала, которую клубы премьер-лиги традиционно проводят на выезде). Для команды из Башкортостана победа над красно-синими станет первой в истории - из 12 предыдущих встреч уфимцы пять свели к ничьим, еще в семи потерпев поражения. В кубке пути команд пересекались один раз в марте 2016 года - "Уфа" на своем поле уступила ЦСКА (0:2).

На час позже в Санкт-Петербурге состоится последний из запланированных на среду матчей 1/8 финала Кубка России. В нем единолично лидирующий в РПЛ "Зенит" на "Газпром Арене" встретится с занимающей девятую строчку в турнирной таблице ФНЛ "Томью". Для команд предстоящий матч станет первым с мая 2017 года и вторым в рамках Кубка России. Предыдущая игра между петербуржцами и томичами в кубке состоялась почти 12 лет назад - тогда в четвертьфинале сине-бело-голубые потерпели сенсационное домашнее поражение в серии послематчевых пенальти.

Для "Зенита", как и для ЦСКА, кубковая игра станет "разогревом" перед очным матчем на "Газпром Арене". Встреча первой и пятой команд премьер-лиги состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Несмотря на важность игры в чемпионате, Гончаренко, как и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, вряд ли станет выпускать на поле в Кубке России резервистов.

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