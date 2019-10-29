СМИ: футболист "Севильи" Арана может перейти в ЦСКА на правах аренды

ТАСС, 30 октября. Российский ЦСКА заинтересован в аренде защитника испанского футбольного клуба "Севилья" Гильерме Араны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, ЦСКА намерен взять в аренду 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

На данный момент Арана принадлежит "Севилье", но находится в аренде в итальянской "Аталанте". В текущем сезоне защитник трижды вышел на поле в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.

Ранее Арана выступал за бразильские "Атлетико Паранаэнсе" и "Коринтианс", в составе которого дважды стал чемпионом Бразилии (2015, 2017). За сборную Бразилии для игроков не старше 20 лет футболист провел восемь матчей и забил два гола.

ЦСКА находится на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 14 матчах 26 очков. В 15-м туре московский клуб на выезде встретится с "Зенитом" 2 ноября. В среду армейцы сыграют дома с "Уфой" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России.