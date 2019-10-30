Дубль Свечникова принес "Каролине" победу над "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 30 октября. "Каролина" со счетом 2:1 обыграла "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Андрей Свечников (50-я и 53-я минуты). У гостей отличился Элиас Линдхольм (14).
Всего на счету 19-летнего россиянина 12 очков (5 голов + 7 передач) в 12 матчах текущего сезона.
В другом матче дня "Бостон" обыграл дома "Сан-Хосе" со счетом 5:1, одержав четвертую побед подряд. Одну из шайб забросил чешский форвард хозяев Давид Пастрняк. Он стал первым игроком команды с сезона-1985/86, кто забросил 12 шайб за первые 12 матчей сезона. Также на его счету 12 передач в текущем чемпионате. Он набрал очки в десятой встрече подряд.
В еще одной встрече "Питтсбург" дома разгромил "Филадельфию" со счетом 7:1. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы. Игроки гостей Иван Проворов и Михаил Воробьев не отметились результативными действиями.