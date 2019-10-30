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НХЛ

Четыре очка Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Александр Овечкин AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 30 октября. "Вашингтон" обыграл "Торонто" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" по две шайбы забросили Джон Карлсон (12-я и 28-я минуты) и нападающий Александр Овечкин (45, 64). Российский капитан столичного клуба также отметился двумя результативными передачами. У "Торонто" отличились Андреас Юнссон (1) и Остон Мэттьюс (40, 42). Голевой передачей в овертайме у победителей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

Овечкин является рекордсменом в истории НХЛ по количеству голов в овертаймах, теперь на его счету 23 гола. Кроме того, капитан "Вашингтона", забросив 669 шайб в регулярных чемпионатах лиги, обошел по этому показателю Люка Робитайла и теперь занимает 12-е место в истории НХЛ. У идущего 11-м Теему Селянне 684 гола, лидирует Уэйн Гретцки (894).

В активе 34-летнего Овечкина 18 (11 шайб + 7 передач) очков в 14 матчах сезона. На счету Орлова 6 (1+5) баллов за результативность. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в первом периоде упал на лед после единоборства и ударился о борт. Хоккеист отправился в раздевалку, но после оказания медицинской помощи вернулся в игру. Нападающий "Торонто" Илья Михеев не отметились результативными действиями, вратарь гостей Илья Самсонов провел весь матч в запасе.

Карлсон побил рекорд "Вашингтона", которым владел россиянин Сергей Гончар, по очкам среди защитников в одном месяце. На счету американца 23 очка (7+16) в текущем чемпионате, который стартовал в начале октября.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 14 матчах. "Торонто" идет седьмым, в активе команды 15 очков в 14 играх. В следующем матче "Вашингтон" примет "Баффало" 2 ноября. "Торонто" на следующий день сыграет в гостях с "Филадельфией".

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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Встреча завершилась со счетом 6:3
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