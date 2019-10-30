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НХЛ

"Даллас" победил "Миннесоту" в матче НХЛ. Радулов забросил три шайбы

Встреча завершилась со счетом 6:3
Александр Радулов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 30 октября. "Даллас" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Александр Радулов (40, 52, 60-я минуты). Также отличились Роопе Хинц (45), Джо Павелски (50) и Тайлер Сегин (59). У гостей, которые вели со счетом 3:0, шайбы забросили Джейсон Цукер (3), Эрик Стаал (18) и Райан Сутер (35).

Радулов также отличился одной голевой передачей. Теперь на счету 33-летнего нападающего 8 (4 шайбы + 4 передачи) очков в 14 матчах сезона. Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Вратарь хозяев Антон Худобин вышел на лед после первого периода, заменив Бена Бишопа при счете 0:2, и отразил 11 бросков по своим воротам из 12.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Тампа-Бэй" со счетом 4:1. В составе победителей по одной результативной передачи сделали нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. У гостей отличился форвард Никита Кучеров. Он забросил четвертую шайбу в сезоне, всего в 11 играх Кучеров набрал 11 очков. У Панарина 10 (5+5) очков, на счету Бучневича 8 (2+6) баллов. Защитник гостей Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41, вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев - 29 из 30.

В другом матче дня "Нэшвилл" выиграл дома у "Чикаго" (3:0) благодаря хет-трику Ника Бонино. "Детройт" победил на своем льду "Эдмонтон" (3:1), в составе гостей голевой передачей отметился нападающий Коннор Макдэвид, который проводил 300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету 22-летнего канадца 394 (134+260) очка, в текущем сезоне - 22 (6+16).

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