СМИ: соревнования по триатлону и женскому футболу могут перенести из Токио во время ОИ

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Жаркая погода в Токио может стать причиной пересмотра мест проведения еще нескольких видов соревнований в ходе Олимпийских игр 2020 года, наряду с марафоном и соревнованиями по спортивной ходьбе, которые уже почти наверняка перенесут в северный город Саппоро. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время в Токио проходят переговоры межу столичной администрацией во главе с губернатором Юрико Коикэ и делегацией Международного олимпийского комитета, которую представляет глава координационной комиссии МОК Джон Котус. По данным источника агентства, в ходе переговоров МОК выразил серьезные опасения в связи с летней жарой в Токио и рекомендовал столичным властям рассмотреть вариант переноса времени начала многих соревнований. Отмечается, что вопрос касается, в частности, соревнований по триатлону, плаванию на открытой воде, женскому футболу и верховой езде.

Подчеркивается, что если время начала соревнований перенести не удастся, то столичным властям придется рассмотреть вариант с переносом места их проведения.

Ранее МОК сообщил о планах перенести из-за жары марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, что вызвало негативную реакцию у столичной администрации. Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, в то же время, уже заявлял, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом по этому вопросу.

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).