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Мировой футбол

Аргентинский клуб переименует стадион в честь погибшего футболиста Салы

"Сан Мартин Прогресо" был первым молодежным клубом игрока

ТАСС, 30 октября. Аргентинский футбольный клуб "Сан Мартин Прогресо" переименует свой стадион в память о погибшем нападающем Эмилиано Сале. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету The Sun.

Переименование стадиона назначено на день рождения футболиста и пройдет 31 октября. Также сообщается, что погибший игрок будет увековечен в граффити около стадиона.

"Сан Мартин Прогресо" был первым молодежным клубом, за который играл Сала. Футболист также выступал за французские "Бордо", "Орлеан", "Ньор", "Кан" и "Нант".

Футболист погиб 21 января в возрасте 28 лет. За два дня до трагедии Сала перешел из "Нанта" в английский "Кардифф" за 15 млн фунтов (около €17 млн). Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля.

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Мировой футбол
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