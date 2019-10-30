Первая площадка для сдачи ГТО на средства нацпроекта открылась в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Первая в Алтайском крае спортивная площадка для сдачи ГТО, построенная на средства национального проекта "Демография", открылась в селе Ребриха под Барнаулом, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства спорта края.

Во вторник полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказал недовольство работой Алтайского края в части установки спортивных площадок для сдачи норм ГТО в регионе, поскольку не все поставленные в текущем году по нацпроекту "Демография" площадки будут введены, сроки установки некоторых перенесены на весну 2020 года.

"Ребриха стала первым населенными пунктом региона, в котором установили малую спортивную площадку, поставленную по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Открытие спортивного объекта состоялось сегодня на сельском стадионе "Старт", - говорится в сообщении.

Площадка стоимостью порядка 3 миллионов рублей оборудована для сдачи нормативов "Готов к труду и обороне", местные власти решили разместить площадку на стадионе "Старт" из-за его удобного расположения - он находится в центре села рядом со школой, в которой учится около 1000 детей.

По данным министерства, малые спортивные площадки до 2024 года будут смонтированы во всех 59 сельских районах края. В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2019 году они поступят в 25 районов края, в 2020 году - в 13, в 2021 году - в восемь, остальные 13 - в период с 2022 года по 2024 год. Стоимость одного комплекта оборудования составляет около 3 миллионов рублей, они приобретаются за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.