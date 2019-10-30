Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Первая площадка для сдачи ГТО на средства нацпроекта открылась в Алтайском крае

Малые спортивные площадки до 2024 года будут смонтированы во всех 59 сельских районах края

БАРНАУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Первая в Алтайском крае спортивная площадка для сдачи ГТО, построенная на средства национального проекта "Демография", открылась в селе Ребриха под Барнаулом, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства спорта края.

Во вторник полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло высказал недовольство работой Алтайского края в части установки спортивных площадок для сдачи норм ГТО в регионе, поскольку не все поставленные в текущем году по нацпроекту "Демография" площадки будут введены, сроки установки некоторых перенесены на весну 2020 года.

"Ребриха стала первым населенными пунктом региона, в котором установили малую спортивную площадку, поставленную по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Открытие спортивного объекта состоялось сегодня на сельском стадионе "Старт", - говорится в сообщении.

Площадка стоимостью порядка 3 миллионов рублей оборудована для сдачи нормативов "Готов к труду и обороне", местные власти решили разместить площадку на стадионе "Старт" из-за его удобного расположения - он находится в центре села рядом со школой, в которой учится около 1000 детей.

По данным министерства, малые спортивные площадки до 2024 года будут смонтированы во всех 59 сельских районах края. В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2019 году они поступят в 25 районов края, в 2020 году - в 13, в 2021 году - в восемь, остальные 13 - в период с 2022 года по 2024 год. Стоимость одного комплекта оборудования составляет около 3 миллионов рублей, они приобретаются за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Реклама на ТАСС
НХЛ
Овечкин заявил, что хоккеисты "Вашингтона" нашли свою игру
В победном матче против "Торонто" россиянин набрал четыре очка и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС