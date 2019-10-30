Хоккеист "Каролины" Свечников заявил, что ежедневно тренирует голы в стиле "лакросс"

"Каролина" со счетом 2:1 обыграла "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, Свечников отметился двумя заброшенными шайбами. Как отмечается в Twitter "Каролины", Свечников первым в истории НХЛ забил гол в стиле "лакросс", подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и занеся ее за линию. Впервые в истории подобный гол в 1996 году забил Майк Легг, выступавший тогда за команду университета Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В НХЛ забросить шайбу в этом стиле пытались канадец Тайлер Эннис ("Минесота") и россиянин Евгений Кузнецов ("Вашингтон") в 2017 и 2018 годах соответственно, самый знаменитый подобный гол забил финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

"Я действительно тренировал этот прием сегодня утром, так что у меня отлично получилось. На самом деле я много тренирую его с [главным тренером] Родом Бриндамором. Он набрасывает мне шайбу, когда я иду за ворота, и я стараюсь отрабатывать такие моменты практически на каждой тренировке", - сказал Свечников.

Бриндамор заявил, что рано или поздно заброшенные шайбы в стиле "лакросс" должны были случиться. "Это был только вопрос времени, когда это произойдет, очевидно, это важный момент, и именно тогда, когда нам это было нужно. По-другому забить было практически невозможно, их вратарь очень здорово отыграл сегодня", - сказал Роб Бриндамор.

Всего на счету Свечникова 12 очков (5 голов + 7 передач) в 12 матчах текущего сезона. В предыдущей игре с "Чикаго" (4:0) он также забросил две шайбы. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает четвертое место, набрав после 12 матчей 17 очков. В следующем матче "Каролина" дома примет "Детройт" 2 ноября.