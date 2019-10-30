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НХЛ

Хоккеист "Каролины" Свечников заявил, что ежедневно тренирует голы в стиле "лакросс"

В матче против "Калгари" россиянин забросил шайбу, подняв ее на крюк клюшки за воротами и занеся за линию
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 30 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников заявил, что отрабатывает голы в стиле игры в лакросс на каждой тренировке. Комментарий 19-летнего спортсмена приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Каролина" со счетом 2:1 обыграла "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, Свечников отметился двумя заброшенными шайбами. Как отмечается в Twitter "Каролины", Свечников первым в истории НХЛ забил гол в стиле "лакросс", подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и занеся ее за линию. Впервые в истории подобный гол в 1996 году забил Майк Легг, выступавший тогда за команду университета Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В НХЛ забросить шайбу в этом стиле пытались канадец Тайлер Эннис ("Минесота") и россиянин Евгений Кузнецов ("Вашингтон") в 2017 и 2018 годах соответственно, самый знаменитый подобный гол забил финский нападающий Микаэль Гранлунд в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

"Я действительно тренировал этот прием сегодня утром, так что у меня отлично получилось. На самом деле я много тренирую его с [главным тренером] Родом Бриндамором. Он набрасывает мне шайбу, когда я иду за ворота, и я стараюсь отрабатывать такие моменты практически на каждой тренировке", - сказал Свечников.

Бриндамор заявил, что рано или поздно заброшенные шайбы в стиле "лакросс" должны были случиться. "Это был только вопрос времени, когда это произойдет, очевидно, это важный момент, и именно тогда, когда нам это было нужно. По-другому забить было практически невозможно, их вратарь очень здорово отыграл сегодня", - сказал Роб Бриндамор.
Всего на счету Свечникова 12 очков (5 голов + 7 передач) в 12 матчах текущего сезона. В предыдущей игре с "Чикаго" (4:0) он также забросил две шайбы. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает четвертое место, набрав после 12 матчей 17 очков. В следующем матче "Каролина" дома примет "Детройт" 2 ноября.

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Лакросс - спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой. Верх клюшки заплетен свободной сеткой, спроектированной для того, чтобы ловить и удерживать мяч. Цель игры - забросить мяч в ворота соперника, используя клюшку, чтобы ловить, контролировать и пасовать мяч. Лакросс дважды включался в программу летних Олимпийских игр - в 1904 и 1908 годах, а также был показательным видом спорта на Олимпиадах 1928, 1932 и 1948 годов.

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