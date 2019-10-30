Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Свечников - второй

В ночь на среду "Вашингтон" в гостях одержал победу в овертайме над "Торонто" (4:3). Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. 34-летний капитан "Вашингтона", забросив 669 шайб в регулярных чемпионатах лиги, обошел по этому показателю Люка Робитайла и теперь занимает 12-е место в истории НХЛ.

Второй звездой дня стал российский форвард "Каролины" Андрей Свечников, который забросил две шайбы в домашнем матче с "Калгари" (2:1). 19-летний Cвечников первым в истории НХЛ забил гол в стиле "лакросс", подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и занеся ее за линию.

Третьей звездой дня стал американский форвард "Нэшвилла" Ник Бонино, на его счету три шайбы в домашнем матче с "Чикаго" (3:0).