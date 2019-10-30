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НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Свечников - второй

В матче с "Торонто" капитан "Вашингтона" забросил две шайбы и отдал две результативные передачи
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 30 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ

В ночь на среду "Вашингтон" в гостях одержал победу в овертайме над "Торонто" (4:3). Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. 34-летний капитан "Вашингтона", забросив 669 шайб в регулярных чемпионатах лиги, обошел по этому показателю Люка Робитайла и теперь занимает 12-е место в истории НХЛ.

Второй звездой дня стал российский форвард "Каролины" Андрей Свечников, который забросил две шайбы в домашнем матче с "Калгари" (2:1). 19-летний Cвечников первым в истории НХЛ забил гол в стиле "лакросс", подняв шайбу на крюк клюшки за воротами и занеся ее за линию.

Третьей звездой дня стал американский форвард "Нэшвилла" Ник Бонино, на его счету три шайбы в домашнем матче с "Чикаго" (3:0).

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НХЛ
Овечкин заявил, что хоккеисты "Вашингтона" нашли свою игру
В победном матче против "Торонто" россиянин набрал четыре очка и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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