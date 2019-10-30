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НХЛ

Овечкин заявил, что хоккеисты "Вашингтона" нашли свою игру

В победном матче против "Торонто" россиянин набрал четыре очка и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 30 октября. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что хоккеисты команды нашли свою игру. Комментарий 34-летнего спортсмена приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" обыграл "Торонто" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи и был признан первой звездой дня.

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"Моя работа - бросать по воротам, создавать [моменты] и забивать для моей команды, и, очевидно, ребята знают, если я на пятачке открыт, я готов. Бывает такое, что ребята, играющие рядом со мной, закрыты, а другие парни открыты. В таком случае мы создали нашу химию и нашли способы забрасывать много шайб", - сказал Овечкин.

Овечкин является рекордсменом в истории НХЛ по количеству голов в овертаймах, теперь на его счету 23 гола. Капитан "Вашингтона", забросив 669 шайб в регулярных чемпионатах лиги, обошел по этому показателю Люка Робитайла и теперь занимает 12-е место в истории НХЛ. У идущего 11-м финна Теему Селянне 684 гола, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

В активе 34-летнего Овечкина 18 (11 шайб + 7 передач) очков в 14 матчах сезона. "Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 21 очко в 14 матчах. В следующей встрече "Вашингтон" примет "Баффало" 2 ноября.

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