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НХЛ

Хоккеист "Далласа" Радулов рад, что команда отыграла три гола и победила "Миннесоту"

Россиянин в этой встрече отметился тремя заброшенными шайбами

ТАСС, 30 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов заявил, что рад тому, что команде удалось победить в домашнем матче "Миннесоту", проигрывая со счетом 0:3. Комментарий 33-летнего хоккеиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

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"Даллас" победил "Миннесоту" в матче НХЛ. Радулов забросил три шайбы

"Даллас" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Радулов забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

"Приятно выиграть матч, но не имеет значения, у кого [или] как, нам нужны очки прямо сейчас. Мы проигрывали 0:3 и сумели вернуться в игру, и все хоккеисты команды отыграли 60 минут до конца. Мы не хотели сдаваться, и в этом суть, мы слышали, что наши фанаты были недовольны, и мы были недовольны двумя периодами, хотя я думаю, что первый был не таким плохим, как второй. В конце второго мы сделали много хорошего, здорово, что сумели отыграться, но тяжело было проигрывать со счетом 0:3, особенно дома", - сказал Радулов.

Теперь на счету 33-летнего нападающего 8 (4 шайбы + 4 передачи) очков в 14 матчах. В турнирной таблице "Даллас" идет на 11-м месте в Западной конференции, набрав 11 очков после 14 матчей. В следующей встрече "Даллас" на выезде сыграет против "Колорадо" 2 ноября.

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