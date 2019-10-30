Колосков: Россия получила ЧМ-2018 по футболу исключительно благодаря блестящей заявке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия получила от Международной федерации футбола (ФИФА) право на проведение чемпионата мира 2018 года только благодаря тому, что заявочная кампания была проведена блестяще. Об этом ТАСС заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

29 октября портал The Insider, ссылаясь на телеграм-канал Black Mirror, сообщил, что организационный комитет "Россия-2018" при выборе страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из ФИФА, в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.

"Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все, - сказал Колосков. - Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели - надо аплодировать и радоваться жизни".

"Исключено абсолютно, - заявил Колосков, отвечая на вопрос о том, допускает ли он возможность того, что имел место подкуп. - Я же был членом исполкома ФИФА (до марта 2009 года - прим. ТАСС). Какие могут быть нечестные подходы? Я же прекрасно понимаю, что все было на виду, все всем известно, заявочная кампания была проведена абсолютно чисто".

Также Колосков напомнил, что тема получения Россией чемпионата мира 2018 года поднималась в зарубежных СМИ на протяжении нескольких лет до начала турнира. "Проблемы такой не существует. Она уже поднималась до 2018 года - то англичане, то еще кто-то. Все это чушь собачья, про это надо забыть", - заявил почетный президент РФС.

Россия получила право провести чемпионат мира 2018 года на голосовании, которое состоялось 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. Турнир прошел в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в финале ЧМ-2018 одержала сборная Франции, со счетом 4:2 обыгравшая команду Хорватии. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата - выхода в 1/4 финала мирового первенства.