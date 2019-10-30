Сорокин: подозрения в незаконности получения Россией ЧМ-2018 по футболу необоснованны

29 октября портал The Insider, ссылаясь на телеграм-канал Black Mirror, сообщил, что организационный комитет "Россия-2018" при выборе страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из Международной федерации футбола (ФИФА), в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рассуждения о том, что Россия могла получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года с нарушениями, не имеют под собой оснований. Об этом ТАСС в среду по телефону заявил генеральный директор заявочного и организационного комитетов "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке", - заявил Сорокин.

"Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными", - добавил Сорокин.

Россия получила право провести чемпионат мира 2018 года на голосовании, которое состоялось 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. Турнир прошел в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победу в финале ЧМ-2018 одержала сборная Франции, со счетом 4:2 обыгравшая команду Хорватии. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата - выхода в 1/4 финала мирового первенства.