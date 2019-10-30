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ATP

Теннисист Даниил Медведев считает, что в матче с Шарди ему помешал страх перед поражением

Россиянин уступил французу в первом круге турнира в Париже

ТАСС, 30 октября. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил французу Жереми Шарди в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже из-за того, что боялся потерпеть поражение. Комментарий Медведева приводит агентство AFP.

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Во вторник Медведев проиграл Шарди в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже, при этом россиянин сумел выиграть первый сет. Медведев прервал серию из шести финалов на турнирах ATP, россиянин выиграл 19 сетов подряд в 10 матчах с финала Открытого чемпионата США до поражения во втором сете встречи с Шарди.

"На корте я не думал о своей победной серии, просто боялся проиграть. Я ненавижу проигрывать, но также знаю, как могу играть, иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Несмотря на поражение, я расцениваю это как опыт. Жереми играл очень хорошо, очень жаль, что я не смог победить, ведь у меня были шансы, однако разница в том, что Шарди удалось использовать свои возможности, а мне нет", - сказал Медведев.

Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Шарди занимает 65-е место в рейтинге, он выиграл один турнир ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучший результат - четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2013 году.

Турнир в Париже является заключительным, девятым в серии "Мастерс" в сезоне, он завершится 3 ноября.

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