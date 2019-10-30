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Олимпиада-2020 в Токио

Токио настаивает на проведении марафона Олимпиады-2020 в столице, несмотря на решение МОК

Международный олимпийский комитет намерен перенести соревнования в Саппоро

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Власти Токио продолжают настаивать на том, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года должны проходить в японской столице, а не в северном городе Саппоро, куда их намерен перенести Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом в среду журналистам заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Как губернатор, представляющий жителей столицы, я хочу, чтобы [соревнования] прошли в Токио", - подчеркнула она. Коикэ также подвергла критике МОК и японский организационный комитет Игр-2020, которые, по словам столичного губернатора, приняли решение без проведения соответствующих консультаций с властями города.

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МОК создаст рабочую группу по переносу марафона на Олимпиаде-2020 из Токио в Саппоро

Ранее в среду находящийся с визитом в Токио глава координационной комиссии МОК Джон Коутс объявил, что в ближайшие дни будет создана специальная рабочая группа, которая займется процессом переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из Токио в Саппоро.

Ранее МОК принял решение перенести из-за жары марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, что вызвало негативную реакцию у столичной администрации. Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори уже заявлял, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом. 

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен (17,8 млрд долларов).

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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