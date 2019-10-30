СМИ: Моуринью хочет стать главным тренером ФК "Арсенал" для установления рекорда

ТАСС, 30 октября. Португальский тренер Жозе Моуринью хотел бы возглавить английский футбольный клуб "Арсенал" ради установления рекорда. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, в случае, если руководство клуба примет решение уволить нынешнего наставника испанца Унаи Эмери и назначить 56-летнего Моуринью, то португалец может стать первым тренером в истории чемпионата Англии, завоевавшим трофеи с тремя разными командами.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он становился трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании.

В начале 2017 года УЕФА включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.