Правительство России выделило 400 млн рублей на обеспечение программы наследия ЧМ-2018

ТАСС, 30 октября. Правительство России выделит Минспорту РФ субсидии в размере 400 млн рублей на обеспечение программы наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено в среду на официальном портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, средства будут отправлены на функционирование детских футбольных центров, включая обучение тренеров, создание необходимой материальной базы (футбольные поля с искусственным и натуральным покрытием). Отмечается, что принятие проекта не потребует выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета.

Чемпионат мира проходил в 11 российских городах на 12 стадионах, Международная федерация футбола признала турнир лучшим в истории. Победителем мирового первенства стала сборная Франции. Команда России впервые в своей истории вышла в плей-офф и сумела дойти до 1/4 финала.