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ATP

Роджер Федерер снялся с теннисного турнира ATP Cup по семейным обстоятельствам

Отмечается, что команда Швейцарии будет снята с турнира из-за отказа теннисиста
Роджер Федерер EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 30 октября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в турнире ATР Cup по семейным обстоятельствам. Об этом в среду сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Отмечается, что команда Швейцарии будет снята с турнира из-за отказа Федерера. Шесть стран могут побороться за освободившееся место. 38-летний Федерер в рейтинге ATP занимает 3-е место, в его активе 103 титула ассоциации.

В турнире примут участие 24 команды, которые будут разделены на шесть групп, соперниками сборной России станут команды Италии и США, еще одна сборная станет известна позднее. Восемь команд выйдут в плей-офф - победители групп и две лучшие сборные из занявших вторые места. В каждой команде будет по пять игроков, а матчи между сборными будут состоять из двух одиночных и одной парной встречи. Состав турнира определяется по рейтингу лучшего теннисиста страны.

Командный турнир, проводимый под эгидой ATP, появится в календаре впервые с 2012 года. С 1978 по 2012 год в немецком Дюссельдорфе проводился командный турнир World Team Cup. Последним победителем соревнований стала сборная Сербии. ATP Cup пройдет с 3 по 12 января 2020 года в австралийских Брисбене, Перте и Сиднее, призовой фонд соревнования составит $15 млн.

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