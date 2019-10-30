"Газпром-медиа" будет освещать Универсиаду и другие соревнования Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" займется освещением Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Свердловской области, и других крупных соревнований в регионе. Соответствующее соглашение было подписано на 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Соглашение подписали генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Екатеринбург становится спортивной столицей наряду с Сочи, Казанью, Красноярском, Москвой, и огромное внимание аудитории страны будет приковано к Свердловской области, где жемчужиной будет Универсиада. В следующем году здесь пройдут более 130 только больших региональных событий, которые заслуживают, чтобы их увидели не только жители области, но и вся страна", - прокомментировал подписание соглашения Чернышенко.

Губернатор Куйвашев отметил, что соглашение поможет властям в популяризации студенческого спорта. "В том числе и здесь на форуме обсуждаются вопросы подготовки и строительства объектов Универсиады с применением самых передовых технологий и, конечно же, популяризации студенческого спорта. Для успешного проведения Универсиады нам необходим тот опыт, который сегодня имеет "Газпром-медиа", - сказал Куйвашев.

Екатеринбург примет Универсиаду летом 2023 года. Во время Универсиады город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Конгресс проходит в Екатеринбурге с 29 по 31 октября. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.