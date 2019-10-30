Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Газпром-медиа" будет освещать Универсиаду и другие соревнования Свердловской области

Губернатор области Евгений Куйвашев отметил, что соглашение поможет властям в популяризации студенческого спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" займется освещением Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Свердловской области, и других крупных соревнований в регионе. Соответствующее соглашение было подписано на 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Соглашение подписали генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Екатеринбург становится спортивной столицей наряду с Сочи, Казанью, Красноярском, Москвой, и огромное внимание аудитории страны будет приковано к Свердловской области, где жемчужиной будет Универсиада. В следующем году здесь пройдут более 130 только больших региональных событий, которые заслуживают, чтобы их увидели не только жители области, но и вся страна", - прокомментировал подписание соглашения Чернышенко.

Губернатор Куйвашев отметил, что соглашение поможет властям в популяризации студенческого спорта. "В том числе и здесь на форуме обсуждаются вопросы подготовки и строительства объектов Универсиады с применением самых передовых технологий и, конечно же, популяризации студенческого спорта. Для успешного проведения Универсиады нам необходим тот опыт, который сегодня имеет "Газпром-медиа", - сказал Куйвашев.

Екатеринбург примет Универсиаду летом 2023 года. Во время Универсиады город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Конгресс проходит в Екатеринбурге с 29 по 31 октября. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Готов к труду и обороне
Более 430 тысяч человек выполнили нормативы ГТО в третьем квартале 2019 года
Всего за этот срок к физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" присоединились 976 496 россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС