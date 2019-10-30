Легкоатлетка Гущина не собирается возвращаться в спорт после дисквалификации

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Юлия Гущина не собирается возвращаться в спорт после дисквалификации за допинг. Об этом ТАСС рассказал бывший тренер спортсменки Валентин Маслаков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 28 октября дисквалифицировал Гущину после перепроверки допинг-проб, взятых на чемпионате мира 2011 года в южнокорейском Тэгу и Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В них был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Гущина дисквалифицирована на четыре года с даты временного отстранения - 27 марта 2017 года.

"Она уже давно не тренируется, года четыре. Думаю, сейчас она посвятила себя детям. Так что карьеру она уже давно закончила и на эту тему не обращает внимания. Она не собирается выступать и живет своей жизнью", - сказал Маслаков.

Ранее тренер рассказал, что Гущина не согласна с решением CAS, поскольку считает себя жертвой махинаций бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

36-летняя Гущина специализировалась в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м). Она является чемпионкой мира 2008 года в помещении (эстафета 4х400 м), победительницей чемпионата Европы - 2006. В связи с допинговыми наказаниями, в том числе в отношении ее партнерш по эстафетным командам, Гущина была лишена золотой и серебряной медалей Олимпийских игр 2008 года, серебра Олимпиады-2012 и золота чемпионата мира 2013 года в Москве.