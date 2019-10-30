СМИ: бывший футболист "Зенита" Маркизио и его жена стали жертвами ограбления

ТАСС, 30 октября. Бывшего итальянского футболиста Клаудио Маркизио вместе с женой ограбили в Турине. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

По информации издания, инцидент произошел во вторник. Четыре вооруженных грабителя ворвались в дом Маркизио и его жены, и угрожая им, приказали открыть сейф. Злоумышленникам удалось забрать драгоценные вещи и денежные средства. Отмечается, что правоохранительные органы проводят следственные действия.

В октябре нынешнего года Маркизио объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет, последним клубом полузащитника был "Зенит", за который он выступал с сентября 2018 года по июль 2019 года. В общей сложности в составе петербуржцев полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча.

Маркизио - воспитанник итальянского "Ювентуса", за который он выступал до августа 2018 года. Итальянец является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.