Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

СМИ: бывший футболист "Зенита" Маркизио и его жена стали жертвами ограбления

Правоохранительные органы проводят следственные действия

ТАСС, 30 октября. Бывшего итальянского футболиста Клаудио Маркизио вместе с женой ограбили в Турине. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

По информации издания, инцидент произошел во вторник. Четыре вооруженных грабителя ворвались в дом Маркизио и его жены, и угрожая им, приказали открыть сейф. Злоумышленникам удалось забрать драгоценные вещи и денежные средства. Отмечается, что правоохранительные органы проводят следственные действия.

В октябре нынешнего года Маркизио объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет, последним клубом полузащитника был "Зенит", за который он выступал с сентября 2018 года по июль 2019 года. В общей сложности в составе петербуржцев полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два мяча.

Маркизио - воспитанник итальянского "Ювентуса", за который он выступал до августа 2018 года. Итальянец является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций - 2013.

Реклама на ТАСС
Готов к труду и обороне
Более 430 тысяч человек выполнили нормативы ГТО в третьем квартале 2019 года
Всего за этот срок к физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" присоединились 976 496 россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС