Клуб МХЛ "СКА-1946" обновил рекорд по продолжительности победной серии в лиге

ТАСС, 30 октября. Санкт-петербургский "СКА-1946" обыграл "Сахалинских акул" (Сахалинская область) в гостевом матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Михаил Козлов (43-я минута), Александр Гордин (47) и Алексей Цыплаков (52). У "Сахалинских акул" шайбы отличились Александр Баранов (20) и Виктор Башлаев (22).

"СКА-1946" не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Победная серия "СКА-1946" составляет 21 матч, этот результат является лучшим в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал "Омским ястребам" (20), он был установлен в сезоне-2013/14.

В турнирной таблице Западной конференции лидирует "СКА-1946", набравший 42 очка. "Сахалинские акулы" идут на 10-м месте, набрав 20 очков.

В следующем матче "СКА-1946" дома примет московский "Спартак" 6 октября. Днем ранее "Сахалинские акулы" в домашнем матче сыграют с санкт-петербургским "Динамо".