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Наследие ЧМ-2018

ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018

В докладе отмечается, что заявочный комитет не смог подтвердить некоторые контакты с членами исполкома ФИФА
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) провела тщательное расследование процедуры выбора России местом проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

29 октября портал The Insider, ссылаясь на телеграм-канал Black Mirror, сообщил, что организационный комитет "Россия-2018" при выборе страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из Международной федерации футбола (ФИФА), в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.

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"Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] Майкл Гарсия провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе", - сообщили в ФИФА.

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года, их полная версия была опубликована в июне 2017 года. В докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Гарсии заявляется, что доказательств влияния на ход выборов страны - хозяйки ЧМ-2018 нет.

В докладе Гарсии отмечается, что заявочный комитет не смог подтвердить некоторые контакты с членами исполкома ФИФА. Несмотря на вышесказанное, доказательств того, что заявочный комитет ЧМ-2018 пытался оказать влияние на ход выборов посредством взаимодействия с членами исполкома ФИФА, нет.

Также расследование Гарсии не выявило нарушения правил поведения ФИФА, запрещающих дарение подарков, вознаграждение или оказание услуг сотрудникам ФИФА. Доказательств того, что заявочный комитет пытался гарантировать голоса в свою поддержку среди членов исполкома ФИФА, также не обнаружено.

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Наследие ЧМ-2018
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