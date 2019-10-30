Более 430 тысяч человек выполнили нормативы ГТО в третьем квартале 2019 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 430 тысяч человек выполнили нормативы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в третьем квартале 2019 года. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

"По итогам III квартала 2019 года к физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" присоединились 976 496 россиян. В выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 437 712 человек. Из них 47 573 человека успешно прошли испытания комплекса ГТО на знаки отличия", - сообщили в представительстве федерального оператора комплекса ГТО.

Также в среду был опубликован рейтинг регионов страны по итогам реализации комплекса ГТО в третьем квартале 2019 года. Лидерство среди субъектов страны сохранили Воронежская и Тюменская области, Пензенская область уступила третье место в рейтинге Белгородской области, которая улучшила свои показатели сразу на две строчки. Рейтинг ГТО позволяет увидеть степень охвата и вовлеченности населения в подготовку и непосредственное выполнение нормативов ГТО, уровень кадровой обеспеченности Центров тестирования, эффективность работы по информационному сопровождению комплекса ГТО и ведения здорового образа жизни среди различных категорий населения.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.