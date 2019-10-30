Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Готов к труду и обороне

Более 430 тысяч человек выполнили нормативы ГТО в третьем квартале 2019 года

Всего за этот срок к физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" присоединились 976 496 россиян

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 430 тысяч человек выполнили нормативы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в третьем квартале 2019 года. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

"По итогам III квартала 2019 года к физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" присоединились 976 496 россиян. В выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 437 712 человек. Из них 47 573 человека успешно прошли испытания комплекса ГТО на знаки отличия", - сообщили в представительстве федерального оператора комплекса ГТО.

Также в среду был опубликован рейтинг регионов страны по итогам реализации комплекса ГТО в третьем квартале 2019 года. Лидерство среди субъектов страны сохранили Воронежская и Тюменская области, Пензенская область уступила третье место в рейтинге Белгородской области, которая улучшила свои показатели сразу на две строчки. Рейтинг ГТО позволяет увидеть степень охвата и вовлеченности населения в подготовку и непосредственное выполнение нормативов ГТО, уровень кадровой обеспеченности Центров тестирования, эффективность работы по информационному сопровождению комплекса ГТО и ведения здорового образа жизни среди различных категорий населения.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.

Теги
ГТО
Реклама на ТАСС
Наследие ЧМ-2018
ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
В докладе отмечается, что заявочный комитет не смог подтвердить некоторые контакты с членами исполкома ФИФА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС