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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион фигурист Ханю хочет включить четверной аксель в произвольную программу

Этот прыжок еще никогда не исполнялся чисто на соревнованиях

ТАСС, 30 октября. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю намерен включить в произвольную программу четверной аксель - прыжок, который ранее не исполнялся на соревнованиях. Об этом он сообщил в интервью Japan Times.

Единственным фигуристом в мире, кто пытался прыгать четверной аксель, был россиянин Артур Дмитриев. На этапе Гран-при в Москве, который прошел осенью 2018 года, он попробовал исполнить его в произвольной программе, но допустил падение. Кроме того, техническая бригада из-за сильного недокрута оценила элемент как тройной. Базовая стоимость четверного акселя составляет 12,50 балла, он является самым дорогим прыжком в современном фигурном катании.

"Что касается моей текущей [произвольной] программы, я думаю, здесь [есть запас] 30 или 20 процентов, - сказал Ханю. - Я хочу включить четверной аксель, а также, возможно, четверной лутц (самый сложный четверной прыжок из тех, что исполнялись на турнирах - прим. ТАСС), но я пока еще не совсем уверен. Сейчас я чувствую, что передо мной стена, если я смогу пробить ее, у меня получится увидеть больше. Так что я не буду оставлять попыток".

В нынешнем сезоне 24-летний Ханю оставил прошлогодние короткую и произвольную программы. На первом для себя этапе Гран-при-2019/20 в Канаде он занял первое место, набрав 322,59 балла. Ханю - двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, а также первый фигурист в истории, который смог набрать более 100 баллов в короткой программе, более 200 - в произвольной и более 300 - по сумме двух выступлений. Он также является первым в мире исполнителем четверного риттбергера (четвертый по стоимости четверной прыжок после акселя, лутца и флипа - прим. ТАСС) на соревнованиях.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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