КДК дисквалифицировал трех футболистов молодежных команд на шесть матчей за драку

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал трех игроков по итогам массовой драки в матче 14-го тура молодежного первенства России между грозненским "Ахматом" и тульским "Арсеналом" на шесть матчей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Арсенал" на выезде победил со счетом 3:1. На 39-й минуте матча после столкновения двух игроков началась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. Резервные игроки и тренеры команд выбежали на поле, чтобы разнять участников драки. Стычка продолжалась около пяти минут, после чего главный арбитр удалил Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова из "Ахмата" и Никиту Мельникова из "Арсенала".

"Просмотрели видеозапись, КДК установил, что в данном случае имело место драка между тремя футболистами. За драку каждый из этих футболистов дисквалифицирован на шесть матчей", - заявил Григорьянц.

"Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице молодежного первенства России, набрав 19 очков после 14 матчей. "Арсенал" идет четвертым, имея в активе 25 очков после 14 встреч.