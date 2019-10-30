Экипаж Андрианова стал обладателем Кубка России по бобслею в четверках

ТАСС, 30 октября. Экипаж Максима Андрианова одержал победу в соревнованиях по бобслею в четверках на Кубке России, который проходил на олимпийской трассе в Сочи. Экипаж показал результат 1 минута 50,58 секунды.

Второе место занял экипаж Алексея Стульнева (+0,41), третьим стал экипаж Дмитрия Попова (+1,15). Всего на старт было заявлено восемь экипажей.

В женских соревнованиях в двойках победу одержала Анастасия Макарова (1.55,89). Второй стала Алена Осипенко (+0,34), третьей - Анастасия Дудкина (+0,88).

Во вторник определились победители и призеры Кубка России в соревнованиях бобов-двоек. Обладаталем Кубка России стал экипаж Стульнева, второе место занял экипаж Андрианова, третьим - Александра Бредихина.

В состав сборной России на Кубок мира вошли экипажи Андрианова, Стульнева, Надежды Сергеевой, Любови Черных и Полины Назарук. При этом состав команды на отдельные этапы может меняться в дальнейшем в случае неудовлетворительных выступлений.