Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Андрианова стал обладателем Кубка России по бобслею в четверках

Второе место занял экипаж Алексея Стульнева, третьим стал экипаж Дмитрия Попова

ТАСС, 30 октября. Экипаж Максима Андрианова одержал победу в соревнованиях по бобслею в четверках на Кубке России, который проходил на олимпийской трассе в Сочи. Экипаж показал результат 1 минута 50,58 секунды.

Второе место занял экипаж Алексея Стульнева (+0,41), третьим стал экипаж Дмитрия Попова (+1,15). Всего на старт было заявлено восемь экипажей.

В женских соревнованиях в двойках победу одержала Анастасия Макарова (1.55,89). Второй стала Алена Осипенко (+0,34), третьей - Анастасия Дудкина (+0,88).

Во вторник определились победители и призеры Кубка России в соревнованиях бобов-двоек. Обладаталем Кубка России стал экипаж Стульнева, второе место занял экипаж Андрианова, третьим - Александра Бредихина.

В состав сборной России на Кубок мира вошли экипажи Андрианова, Стульнева, Надежды Сергеевой, Любови Черных и Полины Назарук. При этом состав команды на отдельные этапы может меняться в дальнейшем в случае неудовлетворительных выступлений.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" не испытывает неудобств в связи с переносом двух матчей КХЛ в Мытищи
Красно-белые проведут матчи 20 и 21 ноября на "Арене-Мытищи" из-за того, что на "ЦСКА-Арене" 23 ноября состоится концерт группы "Ленинград" и Noize MC
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС