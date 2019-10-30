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Футбол в России

ФК "Торпедо" наказан закрытием сектора на матч со "СКА-Хабаровском" из-за действий фанатов

Также московский клуб оштрафован на 20 тыс. рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Торпедо" наказан закрытием сектора на матч 21-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "СКА-Хабаровска", который пройдет 3 ноября, из-за скандирований оскорбительных выражений со стороны фанатов московской команды. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Торпедо" наказано за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, - сказал Григорьянц. - Это уже 12-й случай, когда наказываем их за оскорбительные скандирования. Наибольшее количество скандирований, унижающих официальное лицо, было на игре с "Чертаново" (встреча, состоявшаяся 19 октября, завершилась поражением автозаводцев со счетом 0:1 - прим. ТАСС). Мы тут применили не только регламент, но и постановление правительства - запрещается оскорблять официальных лиц матчей".

"Решение: оштрафовать на 20 тыс. рублей и закрыть сектор западной трибуны на ближайший матч со "СКА-Хабаровском", то есть сектор "Запад-5", - добавил глава КДК РФС.

"Торпедо" после 20 туров первенства ФНЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отрыв от идущих на второй строчке "Химок" составляет четыре очка.

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Российский футбол
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