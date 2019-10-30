Черчесов провел лекцию для тренеров в штаб-квартире УЕФА

ТАСС, 30 октября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с лекцией для тренеров из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающихся на категорию Pro по программе Student Exchange в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Уже второй год я с удовольствием принимаю приглашение руководителя департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа выступить перед тренерами из ряда европейских стран, которые обучаются на категорию Pro. На мой взгляд, у нас получился содержательный диалог, в ходе которого мы обменялись мнениями об особенностях тренерской профессии как на уровне сборных, так и клубов. Коллег интересовали вопросы, касающиеся работы в сборной России, и я постарался дать на них содержательные ответы. Хотел бы со своей стороны поблагодарить Франка Лудольфа за приглашение, а участников семинара - за конструктивную и интересную беседу", - сказал Черчесов.

Черчесов возглавил российскую сборную в августе 2016 года, при нем команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года в России, а также досрочно обеспечила себе выход в основную стадию чемпионата Европы 2020 года.