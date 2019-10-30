Гандболистка Ильина считает, что пауза в спорте продлит ее карьеру

В начале лета 2018 года разыгрывающая сборной России чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ильина решила приостановить спортивную карьеру из-за проблем со спиной. В октябре 2019 года спортсменка вернулась в спорт и заключила контракт с ЦСКА.

"У меня несколько недель или даже месяцев была своего рода депрессия, - рассказала Ильина о первом времени после остановки карьеры. - Я не люблю это слово, но было очень тяжело осознать, что команда едет на сборы, а я не с ней, они играют, а я сижу на трибуне где-то. Каждый раз, когда я это видела, у меня словно сердце сжималось".

"Но я собралась, - продолжила гандболистка. - Да, это был очень тяжелый период, и в то же время он помог мне. Я получила паузу, которая помогла мне восстановиться, чтобы в дальнейшем продолжить свою карьеру и как можно дольше задержаться в спорте. Пришло понимание, что нужно успокоиться, взять себя в руки и работать в правильном направлении".

"Гандбол - это моя жизнь"

Ильина на последней минуте дополнительного времени в полуфинальном матче Олимпийских игр 2016 года против сборной Норвегии забросила победный мяч, реализовав семиметровый.

"Гандбол - это моя жизнь, случилось так, что мы выиграли Олимпийские игры, и я этому очень рада, - сказала Ильина. - Но я поняла, что без гандбола жить не могу, что победы - это моя страсть. Олимпийские игры - это то, что уже было. Когда сейчас кто-то меня спрашивает о той победе, то я всем отвечаю, что это уже пройденный этап. Нужно ставить перед собой новые задачи, двигаться вперед и побеждать".