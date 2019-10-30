Гандболистка Ильина считает, что пауза в спорте продлит ее карьеру

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская гандболистка Екатерина Ильина считает, что годичная пауза в карьере пойдет ей на пользу. Об этом 28-летняя спортсменка рассказала ТАСС.
В начале лета 2018 года разыгрывающая сборной России чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ильина решила приостановить спортивную карьеру из-за проблем со спиной. В октябре 2019 года спортсменка вернулась в спорт и заключила контракт с ЦСКА.
"У меня несколько недель или даже месяцев была своего рода депрессия, - рассказала Ильина о первом времени после остановки карьеры. - Я не люблю это слово, но было очень тяжело осознать, что команда едет на сборы, а я не с ней, они играют, а я сижу на трибуне где-то. Каждый раз, когда я это видела, у меня словно сердце сжималось".
"Но я собралась, - продолжила гандболистка. - Да, это был очень тяжелый период, и в то же время он помог мне. Я получила паузу, которая помогла мне восстановиться, чтобы в дальнейшем продолжить свою карьеру и как можно дольше задержаться в спорте. Пришло понимание, что нужно успокоиться, взять себя в руки и работать в правильном направлении".
"Гандбол - это моя жизнь"
Ильина на последней минуте дополнительного времени в полуфинальном матче Олимпийских игр 2016 года против сборной Норвегии забросила победный мяч, реализовав семиметровый.
"Гандбол - это моя жизнь, случилось так, что мы выиграли Олимпийские игры, и я этому очень рада, - сказала Ильина. - Но я поняла, что без гандбола жить не могу, что победы - это моя страсть. Олимпийские игры - это то, что уже было. Когда сейчас кто-то меня спрашивает о той победе, то я всем отвечаю, что это уже пройденный этап. Нужно ставить перед собой новые задачи, двигаться вперед и побеждать".
Ильина рассказала, что во время процесса восстановления после травмы начала учить английский язык (тренеры ЦСКА и сборной России Ян Лесли и Амброс Мартин говорят по-английски - прим. ТАСС).
"Я учила английский язык и до сих пор продолжаю свое обучение, - сказала спортсменка. - Я занимаюсь в школе, где тебе все время достаются разные репетиторы, но готовят по определенной программе. Они проводят индивидуальные дистанционные занятия. Это методика, разработанная специально для тех людей, которые не имеют возможности ездить на занятия в школу".
Говоря о своих целях после возвращения в спорт, Ильина отметила, что ей еще многого предстоит достичь, несмотря на уже выигранные золотые олимпийские медали.
Ильина является чемпионкой мира среди юниоров, трехкратной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка ЕГФ.