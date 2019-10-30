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Летние олимпийские виды спорта

Белгород стал резервным городом для проведения ЧМ-2022 по волейболу в России

В августе был объявлен окончательный список городов, в которых пройдут матчи турнира

ТАСС, 30 октября. Международная федерация волейбола (FIVB) включила Белгород в список резервных городов, которые смогут принять чемпионат мира среди мужских команд 2022 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

В августе был объявлен окончательный список городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2022 года. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль. В декабре Белгород примет "Финал четырех" мужского Кубка России, он пройдет во дворце спорта "Динамо".

"Белгород, хотя и представил хорошее предложение как город-кандидат, получил несколько низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата. Однако после пересмотра и принимая во внимание волейбольную историю и культуру города, было принято решение предоставить Белгороду статус резервного города для чемпионата мира среди мужских команд 2022 года", - сказал генеральный директор FIVB Фабио Азеведо.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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