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Футбол в России

Футболист "Спартака" Шюррле заявил, что может завершить карьеру через два года

Немецкому нападающему 28 лет

ТАСС, 30 октября. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Андре Шюррле заявил, может завершить спортивную карьеру через два года. Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на немецкий телеканал Sport1.

28-летний Шюррле перешел в российский клуб 31 июля на правах аренды из дортмундской "Боруссии", соглашение между клубами рассчитано на один год. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах за "Спартак", в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

"Я бы соврал, если бы сказал, что у меня никогда не было мысли о завершении карьеры, особенно в действительно сложных ситуациях. Я действительно хотел бы для себя решать год за годом, хочу ли я играть по-прежнему, есть ли у меня мотивация, чувствует ли мое тело себя так, как нужно. Не знаю, может быть, я буду играть еще один год, может быть, еще два", - сказал Шюррле.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок страны (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

В составе сборной германии Шюррле стал победителем чемпионата мира в 2014 году. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач. Он провел шесть встреч на чемпионате мира 2014 года, забил три мяча и сделал две голевые передачи, включая дубль в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1) и голевой пас в финале мирового первенства, в котором немцы победили аргентинцев (1:0 доп. вр.). Также в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Теги
Российский футбол
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