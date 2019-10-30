Украинка Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 25-летней украинки, которая посеяна на турнире под восьмым номером, Халеп имеет пятый номер посева. Спортсменки встречались в девятый раз, в пятый раз победу одержала Свитолина. Позднее в среду пройдет матч группы между канадкой Бьянкой Андрееску (4) и чешкой Каролиной Плишковой (2). В первом матче группового этапа Свитолина обыграла Плишкову в двух сетах, в группе она занимает первое место, обеспечив себе выход в плей-офф.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.