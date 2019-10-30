Дебют боксера Гассиева в супертяжелом весе могут перенести на январь

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Дебют российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе может быть перенесен на январь. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе в августе против американца Джоуи Давейко, потом бой был перенесен на 12 октября. Однако спортсмен не успевал восстановиться от травмы плеча.

"Бой с Давейко планируется на 21 декабря. Но может быть перенесен, поскольку на данный момент не ясно, успеет ли Мурат как следует подготовиться", - сказал собеседник агентства.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.