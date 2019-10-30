Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

В федерации волейбола считают логичным решение включить Белгород в резерв ЧМ-2022

В августе был объявлен окончательный список городов, в которых пройдут матчи турнира

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Решение включить Белгород в список резервных городов чемпионата мира по волейбола 2022 является необходимостью. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В среду Международная федерация волейбола (FIVB) включила Белгород в список резервных городов, которые смогут принять чемпионат мира среди мужских команд 2022 года в России.

"У нас есть города, в которых строятся спортсооружения. FIVB посчитала, что необходимо иметь в резерве город. Дело не в проблемах, чемпионат мира - серьезное мероприятие, подготовка к которому требует контроля", - сказал Яременко.

В августе был объявлен окончательный список городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2022 года. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Ралли "Шелковый путь"
Ралли "Шелковый путь" в 2020 году пройдет по территории России, Казахстана и Китая
Ралли-рейд пройдет с 3 по 16 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС