В федерации волейбола считают логичным решение включить Белгород в резерв ЧМ-2022

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Решение включить Белгород в список резервных городов чемпионата мира по волейбола 2022 является необходимостью. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В среду Международная федерация волейбола (FIVB) включила Белгород в список резервных городов, которые смогут принять чемпионат мира среди мужских команд 2022 года в России.

"У нас есть города, в которых строятся спортсооружения. FIVB посчитала, что необходимо иметь в резерве город. Дело не в проблемах, чемпионат мира - серьезное мероприятие, подготовка к которому требует контроля", - сказал Яременко.

В августе был объявлен окончательный список городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2022 года. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Решение о проведении чемпионата мира 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB).