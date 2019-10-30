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Итоговый турнир WTA

Чемпионка US Open Андрееску отказалась от продолжения борьбы в матче Итогового турнира WTA

Спортсменка не смогла продолжить участие в турнире из-за травмы колена

ТАСС, 30 октября. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску отказалась от продолжения борьбы в матче второго тура пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

19-летняя Андрееску, которая посеяна под четвертым номером, досрочно завершила борьбу в матче против чешки Каролины Плишковой (2) по окончании первой партии, которая осталась за Плишковой со счетом 6:3. Канадка не смогла продолжить игру из-за травмы левого колена. Спортсменки встретились во второй раз, Плишкова одержала первую победу (Андрееску засчитано поражение). Ранее в среду украинка Элина Свитолина (8) переиграла румынку Симону Халеп (5) и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф с первого места в группе.

В пятницу запланированы матчи заключительного тура пурпурной группы, победительница матча между Плишковой и Халеп станет второй полуфиналисткой от пурпурной группы. По сообщению пресс-службы WTA, на данный момент Андрееску официально не снялась с турнира и может провести матч заключительного тура против Свитолиной (также запланирован на пятницу).

Канадка занимает четвертое место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации (все были одержаны в этом году). Андрееску стала победительницей турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США в 2019 году.

27-летняя Плишкова располагается на втором месте в рейтинге WTA, на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации (четыре были одержаны в этом году). Плишкова один раз выходила в финал турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2016), также спортсменка дважды играла в полуфиналах - Открытого чемпионата Австралии (2019) и Франции (2017).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

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Итоговый турнир WTA
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