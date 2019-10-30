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WTA

Шарапова примет участие в выставочном теннисном турнире на Гавайях

Соревнования пройдут в конце декабря

ТАСС, 30 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на выставочном турнире Hawaii Open, который пройдет в Гонолулу с 26 по 28 декабря. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Россиянка отметила, что участие в турнире поможет ей подготовиться к Открытому чемпионату Австралии следующего года. "Hawaii Open - отличный способ подготовиться к соревнованиям в Австралии, которые уже не за горами. Я взволнована тем, что буду играть, исследовать красивый остров и могу встретить моих поклонников", - сказала Шарапова.

32-летняя Шарапова в нынешнем сезоне приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии россиянка дошла до 1/8 финала турнира, на Уимблдоне и Открытом чемпионате США теннисистка не прошла во второй круг. Также россиянка заявлялась на турнире в Линце (Австрия) и "ВТБ Кубок Кремля", но снялась с них. На данный момент Шарапова занимает 134-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов WTA в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

В турнире в Гонолулу, в частности, примут участие японец Кэй Нисикори, канадка Бьянка Андрееску, немка Ангелик Кербер.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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