Футболист "Краснодара" Газинский впервые после травмы тренировался в общей группе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский восстановился от тяжелой травмы и провел первую тренировку в общей группе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

30-летний Газинский получил травму 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и клубом Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново". Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу национальной команды. После игры у хавбека было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча. 7 июля футболист был прооперирован.

"Сегодня он [Газинский] тренировался в общей группе", - сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского клуба.

В сезоне-2019/20 Газинский не провел ни одного матча. Он выступает за "Краснодар" с 2013 года. За это время полузащитник принял участие в 217 матчах, забив 10 мячей и отдав 25 результативных передач.