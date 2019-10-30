Ралли "Шелковый путь" в 2020 году пройдет по территории России, Казахстана и Китая

ТАСС, 30 октября. Десятый международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году пройдет по территории России, Казахстана и Китая с 3 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Впервые "Шелковый путь" станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам. Также "Шелковый путь" 2020 года во второй раз будет этапом чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по кросс-кантри. "Шелковый путь" станет самым протяженным этапом Кубка мира FIA и чемпионата мира FIM.

"Мы готовим для наших участников первоклассный маршрут с несколькими сюрпризами, о которых объявим через месяц, - заявил руководитель проекта Владимир Чагин. - От нас требуется подготовить интересное ралли, которое одновременно будет соответствовать особым требованиям FIA и FIM. Ралли "Шелковый путь" - уникальное соревнование, каждый участник подтвердит, что нас везде ждут с большим нетерпением. С помощью ралли нам хочется познакомить вас с местными жителями, продемонстрировать их культуру и красоту их регионов".

"Шелковый путь" 2020 года включит в себя 12 этапов протяженностью более 8000 км. Гонка начнется в Москве (торжественный старт будет дан на Красной площади) и завершится в китайском Урумчи, в один из дней в период с 3 по 16 июля гонщикам будет предоставлен выходной.

Впервые ралли-рейд "Шелковый путь" прошел в 2009 году, тогда соревнования прошли по территории России, Туркменистана и Казахстана. В 2019 году гонка прошла по территории России, Монголии и Китая. В зачете грузовиков победил экипаж россиянина Антона Шибалова, в зачете внедорожников - катарец Нассер Аль-Аттия, в зачете мотоциклов - британец Сэм Сандерленд.