Анохин: Россия - фаворит на принятие элитного раунда отбора ЧМ-2020 по мини-футболу

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Россия является фаворитом на проведение элитного раунда отборочного этапа чемпионата мира 2020 года по мини-футболу в Екатеринбурге. Такое мнение ТАСС выразил член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Во вторник Ассоциация мини-футбола России при поддержке РФС подала заявку на проведение элитного раунда. Проведение матчей элитного раунда запланировано с 28 января по 2 февраля. Помимо России, заявки на проведение подали Хорватия, Чехия, Португалия, Испания, Сербия и Украина. Хозяева элитных групп определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне 7 ноября, в случае одобрения заявки Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

"Приятно, когда Россия подает заявки на проведение крупных событий, особенно футбольных, - сказал Анохин. - Россия умеет проводить масштабные соревнования, и мы точно сделаем все на самом высоком уровне. Мини-футбол всегда был популярен в нашей стране, мы играем на высоком уровне долгое время, я уверен, что соревнования в Екатеринбурге привлекут огромный зрительский интерес. Екатеринбург - футбольный город, эти соревнования важно провести в этом городе".

"Когда Россия подает заявку на проведение любых соревнований, она всегда фаворит, особенно в футболе. Вы посмотрите на достижения: проведенный чемпионат мира по футболу в 2018 году, чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году, финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге, "Казань-Арена" подала на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Так что шансы у нас очень высокие", - заключил Анохин.

По итогам основного раунда, который прошел с 23 по 26 октября, россияне заняли первое место в группе 7, одержав победы над командами Швеции (7:3) и Боснии и Герцеговины (4:2), а также сыграв вничью с хорватами (2:2). В элитном раунде 16 команд будут разделены на четыре группы, победители квартетов напрямую пробьются в финальную стадию турнира, команды, занявшие второе место, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах.

После элитного раунда пройдут стыковые матчи 9 и 12 апреля. Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.