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Футбол в России

Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России

Полузащитник впервые отличился за грозненскую команду
Описание
© Максим Романов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на своем поле разгромил владивостокский "Луч" со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Ахмата" отличились Аблай Мбенг (11-я минута), Вилькер Анхель (21, пенальти), Конрад Михаляк (65) и Денис Глушаков (67, 78). У "Луча" единственный мяч забил Никита Саламатов (54).

Глушаков впервые отличился за "Ахмат". Предыдущий гол он забил в ворота "Ахмата", выступая в составе московского "Спартака", это произошло в гостевом матче Российской премьер-лиги 30 марта 2019 года ("Спартак" победил "Ахмат" со счетом 3:1).

В 1/4 финала "Ахмат" встретится с победителем встречи между петербургским "Зенитом" и томской "Томью", которая пройдет позднее в среду.

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"Ахмат" и "Луч" встретились в шестой раз в истории, грозненцы одержали третью победу, футболисты "Луча" дважды оказывались сильнее, еще один матч завершился вничью. "Луч" ни разу не побеждал "Ахмат" на выезде, в предыдущие пять раз клубы встречались под названиями "Терек" и "Луч-Энергия".

Грозненский клуб располагается на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, имея в активе 13 очков после 14 туров, в 15-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с московским "Динамо" в субботу. "Луч" располагается на 15-м месте в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 20 очков в 20 турах. В 21-м туре "Луч" на выезде сыграет с томской "Томью" 3 ноября.

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