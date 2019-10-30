Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на своем поле разгромил владивостокский "Луч" со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
Дубль Дениса Глушакова в матче #АхматЛуч#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/4aYbzupzYT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
В составе "Ахмата" отличились Аблай Мбенг (11-я минута), Вилькер Анхель (21, пенальти), Конрад Михаляк (65) и Денис Глушаков (67, 78). У "Луча" единственный мяч забил Никита Саламатов (54).
Глушаков впервые отличился за "Ахмат". Предыдущий гол он забил в ворота "Ахмата", выступая в составе московского "Спартака", это произошло в гостевом матче Российской премьер-лиги 30 марта 2019 года ("Спартак" победил "Ахмат" со счетом 3:1).
В 1/4 финала "Ахмат" встретится с победителем встречи между петербургским "Зенитом" и томской "Томью", которая пройдет позднее в среду.
"Ахмат" и "Луч" встретились в шестой раз в истории, грозненцы одержали третью победу, футболисты "Луча" дважды оказывались сильнее, еще один матч завершился вничью. "Луч" ни разу не побеждал "Ахмат" на выезде, в предыдущие пять раз клубы встречались под названиями "Терек" и "Луч-Энергия".
Грозненский клуб располагается на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, имея в активе 13 очков после 14 туров, в 15-м туре "Ахмат" на выезде сыграет с московским "Динамо" в субботу. "Луч" располагается на 15-м месте в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 20 очков в 20 турах. В 21-м туре "Луч" на выезде сыграет с томской "Томью" 3 ноября.