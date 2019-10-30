Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на своем поле разгромил владивостокский "Луч" со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе "Ахмата" отличились Аблай Мбенг (11-я минута), Вилькер Анхель (21, пенальти), Конрад Михаляк (65) и Денис Глушаков (67, 78). У "Луча" единственный мяч забил Никита Саламатов (54).

Глушаков впервые отличился за "Ахмат". Предыдущий гол он забил в ворота "Ахмата", выступая в составе московского "Спартака", это произошло в гостевом матче Российской премьер-лиги 30 марта 2019 года ("Спартак" победил "Ахмат" со счетом 3:1).

В 1/4 финала "Ахмат" встретится с победителем встречи между петербургским "Зенитом" и томской "Томью", которая пройдет позднее в среду.