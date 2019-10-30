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Сборные по футболу

Российские футболисты вышли в элитный раунд отбора ЧЕ-2020 для игроков не старше 17 лет

Жеребьевка элитного раунда состоится 3 декабря

ТАСС, 30 октября. Юношеская сборная России по футболу победила команду Швейцарии со счетом 2:1 в матче заключительного тура первого квалификационного этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет, который пройдет в 2020 году. Все матчи отборочного раунда проходили в Румынии.

В составе российской команды дубль сделал Артем Соколов (53-я и 64-я минуты), первый мяч Соколов забил с пенальти. У швейцарцев единственный мяч забил Брэдли Финк (31).

Российская команда под руководством Станислава Коротаева вышла в элитный раунд квалификации с первого места в группе 10, ранее российская команда обыграла сборную Сан-Марино (7:0) и уступила румынам (0:1). Жеребьевка элитного раунда пройдет 3 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая расположена в швейцарском Ньоне. 32 команды будут разделены на восемь групп, в финальную стадию чемпионата Европы выйдут победители групп и лучшие семь команд из числа занявших вторые места.

Чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет в Эстонии с 21 мая по 6 июня 2020 года.

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