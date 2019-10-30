Газизов: ФК "Уфа" превосходил ЦСКА по голевым моментам, но этого не хватило для победы

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Превосходства футболистов "Уфы" по опасным моментам в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против ЦСКА не хватило для победы. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

"Уфа" уступила на выезде ЦСКА со счетом 0:1. Единственный мяч на второй компенсированной минуте ко второму тайму забил словенский полузащитник Яка Бийол.

"Нам не хватало завершающей стадии в атаках, - заявил Газизов. - По моментам мы превзошли ЦСКА, но этого не хватило для победы. Футбол тем и прекрасен, что ты можешь иметь свои моменты, но не реализуя их, ты получаешь мяч в свои ворота. Простая футбольная истина сыграла сегодня решающую роль."

"Вылет из Кубка - это плохо для нас. Мы настраивались дать ЦСКА бой и проходить дальше. Но армейцы идут в 1/4 финала, я их поздравляю с победой, это дружественный нам клуб. Думаю, что сегодняшняя игра немногочисленным болельщикам понравилась, было жарко на поле", - заключил генеральный директор "Уфы".

В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.