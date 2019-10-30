"Локомотив-Кубань" уступил "Тофашу" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 30 октября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" из Краснодара проиграл турецкому "Тофашу" со счетом 69:72 в матче пятого тура Еврокубка. Встреча прошла в "Баскет-холле" Краснодара в присутствии 2842 зрителей.

"Тофаш" выиграл четвертую четверть с разницей в 14 очков. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарского клуба Джонни О`Брайант (18 очков), больше всего подборов сделал игрок "Тофаша" Девин Уильямс (12).

"Локомотив-Кубань" занимает четвертое место в группе В, одержав две победы и потерпев три поражения.

В следующем туре "Локомотив-Кубань" примет литовский "Ритас" (в матче первого круга литовский клуб оказался сильнее), встреча пройдет 5 ноября. В Единой лиге ВТБ "Локомотив-Кубань" идет на второй позиции, одержав три победы и потерпев одно поражение в четырех матчах. В следующей игре "Локомотив-Кубань" встретится с московским ЦСКА 10 ноября.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.