Бийол: победа над "Уфой" придаст уверенности футболистам ЦСКА перед игрой с "Зенитом"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Победа ЦСКА над "Уфой" в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу придаст уверенности армейцам перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Таким мнением с журналистами поделился полузащитник красно-синих Яка Бийол.

ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный мяч уже в компенсированное ко второму тайму время забил Бийол.

"В момент гола получился хороший пас от Николы Влашича, а дальше было все по инстинктам. Для меня было очень важно забить гол для команды сегодня. Эта победа очень поможет нам в эмоциональном плане, придаст много уверенности перед игрой с "Зенитом". Мы верим, что можем забить им много голов, нам нужно выиграть", - заявил Бийол.

В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским "Спартаком" и "Ростовом", которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск. Матч с "Зенитом" пройдет в субботу на "Газпром-Арене".