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Еврокубки

ЦСКА потерпел первое поражение в баскетбольной Евролиге

Армейцы дома проиграли греческому "Олимпиакосу"
Майк Джеймс (справа) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Майк Джеймс (справа)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный ЦСКА проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 79:84 в домашнем матче Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8462 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал игрок ЦСКА Майк Джеймс (22 очка), его партнер по команде Кайл Хайнс набрал на три очка меньше. Позднее в среду завершится еще один матч с участием российского клуба: петербургский "Зенит" на выезде играет с литовским "Жальгирисом".

Действующий победитель Евролиги ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская "Барселона".

В следующем туре ЦСКА встретится с "Зенитом" в пятницу. В Единой лиге ВТБ армейцы располагаются на пятом месте, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти турах. В шестом туре ЦСКА примет саратовский "Автодор" 4 ноября.

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