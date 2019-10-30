ЦСКА потерпел первое поражение в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный ЦСКА проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 79:84 в домашнем матче Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8462 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал игрок ЦСКА Майк Джеймс (22 очка), его партнер по команде Кайл Хайнс набрал на три очка меньше. Позднее в среду завершится еще один матч с участием российского клуба: петербургский "Зенит" на выезде играет с литовским "Жальгирисом".

Действующий победитель Евролиги ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская "Барселона".

В следующем туре ЦСКА встретится с "Зенитом" в пятницу. В Единой лиге ВТБ армейцы располагаются на пятом месте, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти турах. В шестом туре ЦСКА примет саратовский "Автодор" 4 ноября.