Глава Международной федерации дзюдо пожелал атлетам РФ успехов на Олимпиаде в 2020 году

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в среду пожелал успехов российскому спорту, атлетам РФ успешного выступления на Олимпиаде в 2020 году.

"Уже в следующем году предстоит Олимпиада, я хотел бы пожелать всем российским атлетам успехов и всего самого наилучшего российскому спорту, российскому президенту", - сказал Визер.

Во время беседы, которая прошла в неформальной обстановке за чаепитием в штаб-квартире федерации в Будапеште, Визер также выразил надежду, что дзюдо будет развиваться, и рассказал о реализацииряда проектов в этой сфере.